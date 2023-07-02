Теннис
Свитолина: Чувствую абсолютную поддержку в Украине
Свитолина рассказала о поддержке из Украины Сегодня 09:48 352 0 #Элина Свитолина
Источник — Большой теннис .
Украинская теннисистка Элина Свитолина (75) чувствует поддержку со стороны украинцев.
Об этом она рассказала накануне старта Уимблдона.
«Конечно, новости спорта не на первых полосах, но все равно они где-то присутствуют.Спорт все же дает тебе хотя бы возможность посмотреть на другую сторону жизни, просто переключить мысли, скажем, на футбол, на теннис.
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Конечно, к такому выдающемуся событию как Уимблдон будет приковано внимание, люди будут следить, будут болеть за украинских игроков Это для меня большая мотивация, потому что я также получу значительную поддержку и от украинцев. все, что нужно знать о турнире
Мне писали много сообщений после Ролан Гаррос, после Страсбурга, что они смотрели мои матчи, болели за меня, что поражены моим камбеком, а также тем как я использую свою платформу, чтобы говорить об Украине. Я чувствую абсолютную поддержку в Украине и использую ее как мотивацию, чтобы продолжать свою карьеру», — сказала Свитолина.
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