Свитолина: Чувствую абсолютную поддержку в Украине

Свитолина рассказала о поддержке из Украины 352 #Элина Свитолина

Источник — Большой теннис .

Украинская теннисистка Элина Свитолина (75) чувствует поддержку со стороны украинцев.

Об этом она рассказала накануне старта Уимблдона.

«Конечно, новости спорта не на первых полосах, но все равно они где-то присутствуют.Спорт все же дает тебе хотя бы возможность посмотреть на другую сторону жизни, просто переключить мысли, скажем, на футбол, на теннис.

Уильямс накануне матча со Светолиной: Война — это ужас

Конечно, к такому выдающемуся событию как Уимблдон будет приковано внимание, люди будут следить, будут болеть за украинских игроков Это для меня большая мотивация, потому что я также получу значительную поддержку и от украинцев. все, что нужно знать о турнире

Мне писали много сообщений после Ролан Гаррос, после Страсбурга, что они смотрели мои матчи, болели за меня, что поражены моим камбеком, а также тем как я использую свою платформу, чтобы говорить об Украине. Я чувствую абсолютную поддержку в Украине и использую ее как мотивацию, чтобы продолжать свою карьеру», — сказала Свитолина.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий по миру спорта!