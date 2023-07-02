Теннис
Свитолина — Уильямс: онлайн-трансляция LIVE матча первого круга Уимблдона
Матч состоится в понедельник, 3 июля Сегодня 17:59 1488 0 #Уимблдон, #Элина Свитолина, #Винус Уильямс
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Соперницы впервые встретятся на травяном покрытии. В общей сложности Свитолина и Уильямс провели между собой 5 матчей, в 4 из них победу праздновала Элина.
Накануне Свитолина эффектно представила форму, в которой будет играть во время турнира.
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