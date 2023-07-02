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Свитолина — Уильямс: онлайн-трансляция LIVE матча первого круга Уимблдона

Матч состоится в понедельник, 3 июля Сегодня 17:59 1488 0 #Уимблдон, #Элина Свитолина, #Винус Уильямс

  • Свитолина: Более волнующий старт на Уимблдоне сложно себе представить

Соперницы впервые встретятся на травяном покрытии. В общей сложности Свитолина и Уильямс провели между собой 5 матчей, в 4 из них победу праздновала Элина.

Накануне Свитолина эффектно представила форму, в которой будет играть во время турнира.

Уимблдон-2023, на старт: формат, история, украинский след и все, что нужно знать о турнире

Источник: champion.com.ua

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