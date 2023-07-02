Свитолина — Уильямс: онлайн-трансляция LIVE — первый круг Уимлдона

Матч состоится в понедельник, 3 июля 250 #Уимблдон, #Элина Свитолина, #Винус Уильямс

Свитолина: Более волнующий старт на Уимблдоне сложно себе представить

Соперницы впервые встретятся на травяном покрытии. В общей сложности Свитолина и Уильямс провели между собой 5 матчей, в 4 из них победу праздновала Элина.

Накануне Свитолина эффектно представила форму, в которой будет играть во время турнира.

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