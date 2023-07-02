Уимблдон-2023, на старт: формат, история, украинский след и все, что нужно знать о турнире

Готовимся к началу легендарного соревнования 2139 #Wimbledon, #Уимблдон

Источник — Чемп

С 3 по 16 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне пройдет главное травяное соревнование тенниса — Уимблдонский чемпионат (англ. Wimbledon Championships).

Формат

Уимблдон — старейший двухнедельный турнир большого тенниса, который проходит ежегодно в конце июня — в начале июля. Это третий турнир серии Grand Slam с начала года после Australian Open и Roland Garros, а в 1988 году остался единственным на кортах с травяным покрытием.

В Уимблдонском турнире одновременно разыгрываются звания чемпионов в индивидуальном и парном разрядах среди мужчин и женщин и миксти (мужчина и женщина в одной команде), а также проводятся соревнования среди юниоров (кроме микстов). В основной сетке одиночного разряда, как у мужчин, так и у женщин, участвуют по 128 игроков, проводя матчи по кубковой системе (навылет). В мужском и женском парных турнирах соревнуются по 64 пары, а в турнире смешанных пар — 48.

Самые рейтинговые теннисисты ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов) и WTA (Женской теннисной ассоциации) имеют преимущество при жеребьевке. На ранних стадиях они крайне редко встречаются с мощными соперниками благодаря системе посева: в мужском и женском одиночном разрядах по 32 «приоритетных» места.

С 1977 года несколько мест также предоставляются решением оргкомитета турнира по системе «wild card» теннисистам вне рейтинга, на основе их прошлых заслуг или с целью повышения интереса британских болельщиков к соревнованиям. В случае же отказа кого-то из игроков участвовать в Уимблдоне его место отдают одному из теннисистов, уступившим в последнем круге квалификации.

История

Чемпионат впервые проведен под эгидой Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в 1877 году на кортах рядом с улицей Ворпл-Роуд в пригороде Лондона — Уимблдони. Матчи проходили только в индивидуальных мужских разрядах.

В мужском индивидуальном турнире приняли участие 22 игрока. Это был первый организованный теннисный турнир в мире. Его чемпионом стал 27-летний Спенсер Гор. Он получил в качестве призовых 12 гиней.

Первое соревнование было организовано в благотворительных целях — нужно было собрать деньги на ремонт газонокосилки.

В 1884 году проведены первые женские индивидуальные и парные мужские соревнования, а с 1913-го проводятся парные женские и смешанные парные (микст).

Женский финал 1905 г. (Дуглас — Саттон)

В 1922 году чемпионаты начали проводиться на кортах на улице Черч-Роуд, где они проходят и поныне. Сначала, как и в трех других турнирах серии Grand Slam, за победу на Уимблдоне боролись игроки-любители, а с 1968-го за звание чемпиона стали сражаться профессионалы (начало Открытой эры).

Впервые матчи турнира транслировались по телевидению в 1937 году.

Англичане весьма гордятся Уимблдонским чемпионатом. Несмотря на это, в период с 1936 года (после победы Фреда Перри) по 2013 год в индивидуальных мужских играх не удавалось торжествовать ни одному британцу. Неприятную серию прервал шотландец Энди Маррей, в трех сетах одолев серба Новака Джоковича. Подобное наблюдается и у женщин с 1977 года, когда последний раз выиграла британка Вирджиния Уэйд. «/>

У женщин рекордсменкой по количеству титулов на Уимблдоне в одиночном разряде является Мартина Навратилова; у мужчин — Роджер Федерер с 8 победами, на одну меньше у Новака Джоковича, который уже в 2023-м может догнать легендарного швейцарца.

Билли Джин Кинг, Новак Джокович и Роджер Федерер во время торжеств в честь празднования празднования Центрального корта на Уимблдоне-2022

Корты

Главными кортами, где проводятся матчи, являются Центральный корт (Centre Court) и Корт №1 (No. 1 Court), которые обычно активно эксплуатируются только во время турнира Уимблдона. Одно из исключений – 2012 год, когда Лондон принимал Летние Олимпийские игры. Другие семнадцать кортов регулярно используются для других событий Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Главный корт, Центральный, был открыт в 1922 году, сегодня он способен вместить 15 000 зрителей. В 2009-м здесь была установлена ​​раздвижная крыша, предназначенная для защиты игроков от дождя или чрезмерной жары. С тех пор игра прекращается лишь на время, необходимое для открытия/закрытия крыши — около 10 минут.

В южном конце трибун расположена Королевская ложа, из которой члены королевской семьи и их гости наблюдают за матчами. Центральный корт принимает зрителей на финалы и полуфиналы и центральные матчи других стадий с участием лучших игроков.

Корт №1является вторым важнейшим кортом. Был построен в 1997 году на смену старому №1, примыкавшему к Центральному корту. Старый Корт №1 очень любили игроки за особую атмосферу, поэтому многие теннисисты встретили изменения с сожалением.

Но теперь это отдельная арена, трибуны которой способны вместить 12 300 зрителей. В 2019-м здесь также появилась раздвижная крыша и было проведено искусственное освещение для того, чтобы можно было играть как можно дольше вечерние матчи.

Третьим по величине кортом является Номер 2, что в народе называется «Кладбище Чемпионов» из-за репутации арены, на которой многие сеяные игроки прошлого проигрывали на ранних стадиях.

Среди известных игроков, вылетавших на «Кладбище» — Джон Макинрой, Борис Беккер, Пит Сампрас, Винус Уильямс и Серена Уильямс. В настоящее время арена вмещает 4000 мест. В ее северном конце установлен гигантский телеэкран, на котором транслируют важные события.

Где смотреть?

В Украине Уимблдон-2023, как и в предыдущие годы, будет транслировать телеканал Setanta Sports и ОТТ-платформа Setantasports.com.

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Главные интриги и фавориты турнира-2023

Самым явным претендентом на победу в мужском одиночном разряде по мнению специалистов является Новак Джокович, который в этом году будет защищать титул. Кроме этого, благодаря новой победе серб, который несколько недель назад на Ролан Гаррос обогнал Рафаэля Надаля (пропускает турнир, как и почти весь сезон) по количеству побед на турнирах Grand Slam (23 против 22), не только сможет вернуть себе статус первой ракетки мира , но и догнать рекордсмена Роджера Федерера по триумфам на Уимблдоне (7 против 8).

Коэффициент на победу Джоковича — 1.67.

Вторым фаворитом считается самая молодая первая ракетка мира в истории среди мужчин Карлос Алькарас. 20-летний испанец накануне выиграл свой дебютный титул на травяном покрытии – турнир серии ATP 500, Квинз Клаб в Лондоне. Поэтому сомнения по поводу его силы на гросе становятся все слабее. >

Коэффициент на победу Алькараса — 4.00. Далее идет целый «пелотон» из состоятельных теннисистов, способных дойти до поздних стадий. Итальянцы Маттео Берреттини (коф. 10.00, финалист Уимблдона-2021) и очень перспективный Янник Синнер ( коф. 12.00). Немец Александр Зверев (коф. 12.00) и традиционно сильный на траве австралиец Ник Кирьос, в прошлом году добравшийся до финала (коф. 15.00).

Интересно будет последить за игрой канадца Феликса Оже-Альясима, грека Стефаноса Циципаса, датчанина Гольгера Руне (все — коф. 20.00), американца Тейлора Фритца (коф. 28.00), норвежца Каспера Рууда (коф. 30.00) и австралийца Алекса Де Минора (< span style="text-decoration: underline;">коф. 50.00), дошедший до решающего поединка в Квинс Клабе.

Отдельного внимания будут заслуживать матчи с участием местного любимца и двукратного чемпиона Энди Маррея (коф. 30.00), а также другого британца Кэмерон Норри (коф. 40.00).

У женщин прогнозируется гораздо более плотная конкуренция. Тремя главными фаворитками называют теннисистку без флага Арину Сабаленко, действующую чемпионку казахстанка Елену Рыбакину и первую ракетку планеты — полячку Игу Швентек (все — span style=»text-decoration: underline;»>коф. 5.00).

Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов представительницу Туниса Онс Жабер , которая в прошлом году уступила в финальном матче.

Украинским болельщикам женская часть турнира будет особенно интересна, ведь есть надежда на хорошее выступление финалистки грунтового Мастерса в Риме, Ангелины Калининой ( коф. 40.00), опытной Леси Цуренко (коф. 50.00), перспективной Марты Костюк (коф. 65.00) и счастливой обладательницы wild card, полуфиналистки-2019 Элины Светолиной (коф. 65.00), которая стремительно вернулась в теннис после декрета, а на последнем Слэме в Париже дошла до четвертьфинала.

Свитолина сыграет против Уильямс: результаты жеребьевки Уимблдона

Призовые

Выплаты в одиночных разрядах:

Первый раунд – 55 тысяч фунтов

Второй раунд – 85 тысяч

Третий раунд – 131 тысяча

Четвертый раунд – 207 тысяч

Четвертьфинал – 340 тысяч

Полуфинал – 600 тысяч

Финалист – 1.175 миллиона

Финал – 2.35 миллиона

Победители парного разряда заработают 600 тысяч фунтов на команду. Чемпионы в миксте – 128 тысяч фунтов стерлингов.

В целом призовой фонд турнира будет на 11,2% больше, чем в прошлом.

Бонус

Украинец Сергей Стаховский, защищающий родину в рядах ВСУ, не заходил на Уимблдоне дальше 3-го круга, но его выступление в 2013 году получилось по-настоящему памятным.

На тот момент 116-я ракетка мира сенсационно одолела действующего обладателя титула – Роджера Федерера – на его любимом турнире и покрытии в матче второго круга, проходившего на Центральном корте. Игра длилась 3 часа и 4 минуты (6:7, 7:6, 7:5, 7:6), швейцарцу удалось сделать только один брейк.

А Стаховский с 21-й попытки смог победить соперника из главной десятки рейтинга ATP, прервав невероятную серию Федерера из 36 подряд выходов в четвертьфинал Слэмов.

Видеообзор