Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 3 июля

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Рейтинг ATP: Алькарас – первая ракетка мира
ATP обновил рейтинг теннисистов Сегодня 11:57 58930 Фото — gettyimages #ATP, #Илья Марченко, #Крутых,...
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Истборн. Кис обыграла Касаткину и стала двукратной чемпионкой турнира
2023-07/1688220412_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Wimbledon-2023. Даты, игроки, призовые и все, что нужно знать о третьем мэйджоре сезона
2023-07/1688288934_b_20230701_trophy_tl103725-259092_486-1.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Дарья Касаткина: «Как гомосексуалке, которая осуждает войну, для меня опасно возвращаться домой, учитывая существующий режим»
2023-07/1688315451_kasatkina.jpeg|—> Источник: btu.org.ua