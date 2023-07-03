Рейтинг ATP: Алькарас – первая ракетка мира

ATP обновил рейтинг теннисистов 58930 Фото — gettyimages #ATP, #Илья Марченко, #Крутых, #Виталий Сачко

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг теннисистов.

Испанец Карлос Алькарас возглавил рейтинг, Новак Джокович занимает вторую строчку, а тройку замыкает представитель террористической страны Даниило Медведев.

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Первая ракетка Украины Алексей Крутых опустился на 182-ю позицию. Виталий Сачко также потерял 1 строчку в рейтинге (190)

Рейтинг ATP 3 июля 1. (1) Карлос Алькарас (Испания) — 7675 2. (2) Новак Джокович (Сербия) — 7595 3. (3) Даниило Медведев — 5890 4. (4) Каспер Рууд (Норвегия) — 4960 5. (5) Стефанос Циципас (Греция) — 4670 6. (6) Хольгер Руния ) – 4510 7. (7) Андрей Рублев – 4255 8. (8) Янник Зиннер (Италия) – 3345 9. (9) Тейлор Фриц (США) – 3310 10. (10) Фрэнсис Тьяфу (США) – 3085 . .182. (181) Алексей Крутых (Украина) — 320 190. (189) Виталий Сачко (Украина) – 308 338. (333) Илья Марченко (Украина) – 152 407. (420) Владислав Орлов (Украина) – 113 411. (416) Александр Овчаренко (Украина) — 111

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