Свитолина обыграла Уильямс на старте Уимблдона

Свитолина вышла во второй круг турнира 747 #Элина Свитолина, #Винус Уильямс

Джерело – Чемпион.

Украинка Элина Свитолина (75) обыграла американку Винус Уильямс (558) в первом круге Уимблдона-2023.

Матч длился 1 час 29 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3.

Украинка 6 раз подала навылет, не допустила никакой двойной ошибки и использовала 5 из 9 брейк-пойнтов.

Соперницы впервые встретились на травяном покрытии. В общей сложности Свитолина и Уильямс провели между собой 5 матчей, в 4 из них победу праздновала Элина.

Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £18,165,000 Первый круг, 03 июля : center;»>Элина Свитолина (Украина) — Винус Уильямс (США) 6:4, 6:3

Накануне Свитолина эффектно представила форму, в которой будет играть во время турнира .

Отметим, что во второй круг пробилась Леся Цуренко (60), обыгравшая американку Клер Лю (93). В то же время Екатерина Байндл (85) уступила Лейли Фернандес (95).