Теннис
Свитолина обыграла Уильямс на старте Уимблдона
Свитолина вышла во второй круг турнира Сегодня 21:18 747 1 #Элина Свитолина, #Винус Уильямс
Джерело – Чемпион.
Украинка Элина Свитолина (75) обыграла американку Винус Уильямс (558) в первом круге Уимблдона-2023.
Матч длился 1 час 29 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3.
Украинка 6 раз подала навылет, не допустила никакой двойной ошибки и использовала 5 из 9 брейк-пойнтов.
Соперницы впервые встретились на травяном покрытии. В общей сложности Свитолина и Уильямс провели между собой 5 матчей, в 4 из них победу праздновала Элина.
Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £18,165,000 Первый круг, 03 июля : center;»>Элина Свитолина (Украина) — Винус Уильямс (США) 6:4, 6:3
Накануне Свитолина эффектно представила форму, в которой будет играть во время турнира .
Отметим, что во второй круг пробилась Леся Цуренко (60), обыгравшая американку Клер Лю (93). В то же время Екатерина Байндл (85) уступила Лейли Фернандес (95).