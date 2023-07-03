Уимблдон. Байндл не сумела одержать дебютную победу в основной сетке турнира, уступив в решающем сете

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Байндл уступила Фернандес на старте Уимблдона
Украинка не смогла пробиться во второй круг турнира Сегодня 19:37 191 0 Фото —...
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Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко потеряли позиции
Обновленный рейтинг WTA Сегодня 11:48 302784 3 Фото — gettyimages #WTA, #Ангелина Калинина, #Екатерина...
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Рейтинг WTA. Синякова приблизилась к дебюту в топ-30, личный рекорд Брондзетти
2023-07/1688376365_wta.jpg|—>Чемпионка турнира WTA 500 в Истборне Мэдисон Кис впервые с февраля вернулась в топ-20...
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Рейтинг ATP: Алькарас – первая ракетка мира
ATP обновил рейтинг теннисистов Сегодня 11:57 58930 Фото — gettyimages #ATP, #Илья Марченко, #Крутых,...