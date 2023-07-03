Уимблдон. Джокович выиграл 29-й матч подряд на турнире, Музетти впервые одержал победу на травяном «мэйджоре»

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Свитолина обыграла Уильямс на старте Уимблдона
Свитолина вышла во второй круг турнира Сегодня 21:18 747 1 #Элина Свитолина, #Винус Уильямс...
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Байндл уступила Фернандес на старте Уимблдона
Украинка не смогла пробиться во второй круг турнира Сегодня 19:37 191 0 Фото —...
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Уимблдон. Байндл не сумела одержать дебютную победу в основной сетке турнира, уступив в решающем сете
2023-07/1688397640_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко потеряли позиции
Обновленный рейтинг WTA Сегодня 11:48 302784 3 Фото — gettyimages #WTA, #Ангелина Калинина, #Екатерина...