Теннис
Цуренко с победы стартовала на Уимблдоне
Цуренко вышла во второй круг турнира Вчера 19:13 844 0 Фото — gettyimages #Леся Цуренко
Источник — Чемпион.
Украинская теннисистка Леся Цуренко (60) обыграла американку Клер Лю (93) в первом круге Уимблдона.
2 часа 30 минут и завершился со счетом 6:3, 3:6, 6 :4.
Цуренко ни разу не подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и использовала 5 из 17 брейк-пойнтов.
В следующем круге украинка встретится с победительницей пары Екатерина Синякова (32, Чехия) — Цинь Чжэн (25, Китай)
Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £18,165,000 Первый круг, 03 июля
Леся Цуренко (Украина) – Клер Лю (США) 6:3, 3:6, 6:4
Накануне стало известно, кто будет транслировать Уимблдон-2023 в Украине.