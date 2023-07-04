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Элина Свитолина стала второй теннисисткой в истории, победившей Винус Уильямс на всех покрытиях на турнирах Grand Slam

2023-07/1688451140_svitolina.jpeg|—>Элина Свитолина стала второй теннисисткой в истории, победившей Винус Уильямс на всех покрытиях на турнирах Grand Slam
Дважды теннисистки сыграли друг с другом на этом уровне в 2019 году: Свитолина победила в двух сетах в первом круге Ролан Гаррос и во втором раунде на US Open. Вчера украинская теннисистка нанесла поражение Уильямс-старшей в стартовом матче на Уимблдоне.

Ранее лишь одна теннисистка обыгрывала Винус Уильямс на всех покрытиях на турнирах Grand Slam — это ее младшая сестра Серена. Отметим, что Серена — единственная, кто побеждал Винус вообще на всех четырех «мейджорах».

Источник: btu.org.ua

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