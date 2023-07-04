Элина Свитолина — Винус Уильямс: обзор стартового матча Уимблдона

Свитолина вышла во второй круг турнира 341 #Уимблдон, #Элина Свитолина, #Винус Уильямс

Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £18,165,000 Первый круг, 03 июля

Элина Свитолина (Украина) — Винус Уильямс (США) 6:4, 6:3

Накануне Свитолина эффектно представила форму, в которой будет играть во время турнира. Отметим, что во второй круг пробилась Леся Цуренко (60), которая обыграла американку Клер Лю (93). В то же время Екатерина Байндл (85) уступила Лейли Фернандес (95).

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