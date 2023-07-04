Карлсруэ. Сачко выиграл стартовый матч, Белинский проиграл в финале отбора

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Элина Свитолина — Винус Уильямс: обзор стартового матча Уимблдона
Свитолина вышла во второй круг турнира Сегодня 09:50 341 0 #Уимблдон, #Элина Свитолина, #Винус...
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Элина Свитолина стала второй теннисисткой в истории, победившей Винус Уильямс на всех покрытиях на турнирах Grand Slam
2023-07/1688451140_svitolina.jpeg|—>Дважды теннисистки сыграли друг с другом на этом уровне в 2019 году: Свитолина победила...
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Свитолина — Уильямс: где смотреть матч первого круга Уимблдона-2023
Игра состоится на главном корте турнира Вчера 17:40 2388 0 #Уимблдон, #Элина Свитолина, #Винус...
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Цуренко с победы стартовала на Уимблдоне
Цуренко вышла во второй круг турнира Вчера 19:13 844 0 Фото — gettyimages #Леся...