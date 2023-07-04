Матчи Костюк и Калининой перенесли из-за дождя

Второй день Уимблдона проходит практически под постоянным дождем 699 #Ангелина Калинина, #Марта Костюк

Источник – Чемпион.

Матчи украинских теннисисток Марты Костюк (36) против Марии Саккари (8) и Ангелины Калининой (26) против Джессики Бузас Манейро (167) в первом круге Уимлдона-2023 перенесены.

< Игры отложили на 5 июля из-за дождя.

Напомним, что завтра на корты Уимблдона также должны выйти Леся Цуренко и Элина Свитолина, которые вчера выиграли свои матчи первого круга.