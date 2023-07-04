Теннис
Матчи Костюк и Калининой перенесли из-за дождя
Второй день Уимблдона проходит практически под постоянным дождем Сегодня 20:08 699 1 #Ангелина Калинина, #Марта Костюк
Источник – Чемпион.
Матчи украинских теннисисток Марты Костюк (36) против Марии Саккари (8) и Ангелины Калининой (26) против Джессики Бузас Манейро (167) в первом круге Уимлдона-2023 перенесены.
< Игры отложили на 5 июля из-за дождя.
Напомним, что завтра на корты Уимблдона также должны выйти Леся Цуренко и Элина Свитолина, которые вчера выиграли свои матчи первого круга.
- Уильямс не пожала руку судьи после матча со Светолиной на Уимблдоне — ВИДЕО