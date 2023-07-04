Милан. Крутых уступил теннисисту из квалификации на старте турнира

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Уильямс: Убийственно начала матч со Светолиной, но потом трава убила меня
Винус Уильямс прокомментировала поражение на старте Уимблдона Сегодня 13:26 709
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Свитолина: Очень многие на Уимблдоне выразили поддержку мне и украинцам
Элина Свитолина прокомментировала поддержку на Уимблдоне Сегодня 15:50 364
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Свитолина — Мертенс: где смотреть матч второго круга Уимблдона-2023
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Свитолина — Мертенс: прогноз букмекеров на матч второго круга Уимблдона-2023
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