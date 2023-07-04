Теннис
Определилась соперница Светолиной во втором круге Уимблдона-2023
Эллине будет противостоять высшая в рейтинге теннисистка Вчера 23:02 463 0 #Уимблдон, #Элина Свитолина
Источник Чемпион.
Украинка Элина Свитолина (76) сыграет против бельгийки Элизе Мертенс (28) в матче второго раунда Уимблдонского чемпионата.
Матч состоится в среду, 5 июля. Приблизительное время, корт и номер запуска станут известны позже.
Соперницы впервые встретятся на травяном покрытии. В общей сложности Свитолина и Мертенс провели между собой 5 поединков: 3 победы Элины и 2 победы бельгийки.
- Уимблдон-2023: формат, история, украинский след и все, что нужно знать о турнире< /strong>
В первом круге Свитолина одолела Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:3, а Мертенс — Викторию Грунчакову (7:6(2) , 6:2).
Уильямс упала у сетки во время матча со Светолиной на Уимблдоне: видео жуткого эпизода