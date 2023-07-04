Определилась соперница Светолиной во втором круге Уимблдона-2023

Эллине будет противостоять высшая в рейтинге теннисистка 463 #Уимблдон, #Элина Свитолина

Источник Чемпион.

Украинка Элина Свитолина (76) сыграет против бельгийки Элизе Мертенс (28) в матче второго раунда Уимблдонского чемпионата.

Матч состоится в среду, 5 июля. Приблизительное время, корт и номер запуска станут известны позже.

Соперницы впервые встретятся на травяном покрытии. В общей сложности Свитолина и Мертенс провели между собой 5 поединков: 3 победы Элины и 2 победы бельгийки.

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В первом круге Свитолина одолела Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:3, а Мертенс — Викторию Грунчакову (7:6(2) , 6:2).

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