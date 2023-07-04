Свитолина — Мертенс: где смотреть матч второго круга Уимблдона-2023

279 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/4a913aa417e367bd9fa504a954cc086b.jpg» /> #Уимблдон, #Элина Свитолина, #Элисе Мертенс

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В среду, 5 июля, украинская теннисистка Элина Свитолина (76) сыграет против бельгийки Элизе Мертенс (28) в рамках 2-го круга Уимблдона-2023.

Поединок покажет один из телеканалов Setanta Sports и платформа ОТТ Setantasports.com.

Время, корт и номер запуска станут известны позже.

Плеер с трансляцией

Соперницы впервые встретятся на травяном покрытии. Всего Свитолина и Мертенс провели между собой 5 поединков: 3 победы Элины и 2 победы бельгийки.

Элина Свитолина — Винус Уильямс: обзор стартового матча Уимблдона

В первом круге Свитолина одолела американку Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:3, а Мертенс — словачку Викторию Грунчакову (7:6(2), 6 :2).

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