Теннис
Свитолина — Мертенс: прогноз букмекеров на матч второго круга Уимблдона-2023
Бельгийцы дают больше шансов Сегодня 13:00 241 0< /span> #Уимблдон, #Элина Свитолина, #Элисе Мертенс
Напомним, соперницы впервые встретятся на травяном покрытии. В общей сложности Свитолина и Мертенс провели между собой 5 поединков: 3 победы Элины и 2 победы бельгийки.
В первом круге Уимблдона-2023 Свитолина одолела американку Винус 6: 4, 6:3, а Мертенс — словачку Викторию Грунчакову (7:6(2), 6:2).
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