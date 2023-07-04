Свитолина — Мертенс: прогноз букмекеров на матч второго круга Уимблдона-2023

Бельгийцы дают больше шансов 241

Напомним, соперницы впервые встретятся на травяном покрытии. В общей сложности Свитолина и Мертенс провели между собой 5 поединков: 3 победы Элины и 2 победы бельгийки.

В первом круге Уимблдона-2023 Свитолина одолела американку Винус 6: 4, 6:3, а Мертенс — словачку Викторию Грунчакову (7:6(2), 6:2).

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