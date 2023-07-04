Теннис
Свитолина: Очень многие на Уимблдоне выразили поддержку мне и украинцам
Элина Свитолина прокомментировала поддержку на Уимблдоне Сегодня 15:50 364 #Элина Свитолина
Источник — tribuna.com .
Украинская теннисистка Элина Свитолина (76) чувствует поддержку на Уимблдоне.
Об этом рассказала сама украинская теннисистка.
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«Я чувствую поддержку, очень много поддержки от англичан. Очень много людей выразили поддержку мне и украинцам.
Кроме того, я не знаю с чем сравнить, потому что я не играла здесь в прошлом году, поэтому не могу сказать больше», — сказала Свитолина.
Напомним, у первом круге Свитолина одолела Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:3, а Мертенс — Викторию Грунчакову (7:6(2), 6:2).