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Теннис

Свитолина: Очень многие на Уимблдоне выразили поддержку мне и украинцам

Элина Свитолина прокомментировала поддержку на Уимблдоне Сегодня 15:50 364 #Элина Свитолина

Источник — tribuna.com .

Украинская теннисистка Элина Свитолина (76) чувствует поддержку на Уимблдоне.

Об этом рассказала сама украинская теннисистка.

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«Я чувствую поддержку, очень много поддержки от англичан. Очень много людей выразили поддержку мне и украинцам.

Кроме того, я не знаю с чем сравнить, потому что я не играла здесь в прошлом году, поэтому не могу сказать больше», — сказала Свитолина.

Напомним, у  первом круге Свитолина одолела Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:3, а Мертенс — Викторию Грунчакову (7:6(2), 6:2).

Источник: champion.com.ua

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