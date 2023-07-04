Свитолина — Уильямс: где смотреть матч первого круга Уимблдона-2023

Игра состоится на главном корте турнира 2388 #Уимблдон, #Элина Свитолина, #Винус Уильямс

Свитолина эффектно представила костюм, в котором сыграет на Уимблдоне — ВИДЕО

встретятся на травяном покрытии. В общей сложности Свитолина и Уильямс провели между собой 5 матчей, в 4 из них победу праздновала Элина.

Напомним, накануне 43-летняя американская легенда тенниса высказалась по поводу войны в Украине.

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