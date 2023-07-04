Теннис
Свитолина — Уильямс: где смотреть матч первого круга Уимблдона-2023
Игра состоится на главном корте турнира Вчера 17:40 2388 0 #Уимблдон, #Элина Свитолина, #Винус Уильямс
- Свитолина эффектно представила костюм, в котором сыграет на Уимблдоне — ВИДЕО
встретятся на травяном покрытии. В общей сложности Свитолина и Уильямс провели между собой 5 матчей, в 4 из них победу праздновала Элина.
Напомним, накануне 43-летняя американская легенда тенниса высказалась по поводу войны в Украине.
Уимблдон-2023, на старт: формат, история, украинский след и все, что нужно знать о турнире