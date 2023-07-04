Винус Уильямс о поражении от Элины Свитолиной на Уимблдоне: «Я прекрасно начала матч, а потом трава убила меня»

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Уильямс лидировала 2:0 в первом сете, но в третьем гейме болезненно упала во время розыгрыша и обращалась за помощью врача из-за проблем с правым коленом, которое беспокоило ее еще на предыдущей неделе в Истборне.

«Что ж, по своей природе трава должна быть скользкой. В какой-то момент вы можете упасть. Мне просто не повезло. Я прекрасно начала матч, а потом трава убила меня (смеется).

Да, мне сейчас невесело. Я чувствовала, что нахожусь в отличной форме перед этим турниром, и в этом матче я была в отличной форме. Сейчас это все очень шокирует. Но таков уж спорт. Я хорошо бью по мячу. Надеюсь, я смогу разобраться, что со мной произошло, и двигаться дальше».



Также американская теннисистка прокомментировала ситуацию в конце поединка, когда Свитолина принимая подачу Уильямс попала в заднюю линию. Линейный судья поначалу объявила аут, но повтор взятый украинкой показал, что мяч попал и ее признали победительницей встречи, чем Уильямс-старшая осталась недовольна и в итоге не пожала руку судье на вышке.

«Я была полностью не согласна с ее решением. Это просто был такой день», сказала Винус.

Напомним, что Элина Свитолина, обыграв Винус, повторила достижение Серены Уильямс в матчах на турнирах Grand Slam.

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