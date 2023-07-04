Уильямс: Убийственно начала матч со Светолиной, но потом трава убила меня

Винус Уильямс прокомментировала поражение на старте Уимблдона 709 Фото: Getty Images #Элина Свитолина, #Винус Уильямс

Источник – пресс-конференция Винус Уильямс.

Трава убила Винус Уильямс в стартовом матче Уимблдона против Элины Светолиной.

Об этом американка рассказала после поражения украинской теннисистке.

< "Не уверена, что я сделала. Должен это исследовать. Сегодня уже поздно. Но это было достаточно больно. Трава по своей природе скользкая. Ты в какой-то момент просто упадешь. Мне просто не повезло. Прекрасно начала матч, прямо убийственно". , но потом трава убила меня. Да, сейчас не весело.Ощущала, что нахожусь в прекрасной форме, когда ехала на этот турнир, чувствовала это в течение матча.Сейчас нахожусь в очень шоковом состоянии.Но это спорт.Я продолжаю хорошо бить по мячу.Надеюсь, смогу понять, что со мной происходит и буду двигаться вперед", - сказала Уильямс