Уимблдон. «Квалифаер» Кенин победила седьмую ракетку мира, Цуренко узнала следующую соперницу

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Определилась соперница Светолиной во втором круге Уимблдона-2023
Эллине будет противостоять высшая в рейтинге теннисистка Вчера 23:02 463 0 #Уимблдон, #Элина Свитолина...
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Свитолина обыграла Уильямс на старте Уимблдона
Свитолина вышла во второй круг турнира Сегодня 21:18 747 1 #Элина Свитолина, #Винус Уильямс...
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Уимблдон. Джокович выиграл 29-й матч подряд на турнире, Музетти впервые одержал победу на травяном «мэйджоре»
2023-07/1688407793_djokovic.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Байндл уступила Фернандес на старте Уимблдона
Украинка не смогла пробиться во второй круг турнира Сегодня 19:37 191 0 Фото —...