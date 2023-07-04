Уимблдон. Участницы прошлогоднего финала выиграли свои стартовые матчи

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5 июля на Уимблдоне сыграют четыре украинки: расписание матчей Костюк, Светолиной, Калининой и Цуренко
Дождь внес серьезные коррективы в планы организаторов Вчера 22:54 244 0 #Ангелина Калинина, #Уимблдон,...
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Матчи Костюк и Калининой перенесли из-за дождя
Второй день Уимблдона проходит практически под постоянным дождем Сегодня 20:08 699 1 #Ангелина Калинина,...
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Уильямс: Убийственно начала матч со Светолиной, но потом трава убила меня
Винус Уильямс прокомментировала поражение на старте Уимблдона Сегодня 13:26 709
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Милан. Крутых уступил теннисисту из квалификации на старте турнира
2023-07/1688486562_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua