5 июля на Уимблдоне сыграют четыре украинки: расписание матчей Костюк, Светолиной, Калининой и Цуренко

Дождь внес серьезные коррективы в планы организаторов 244 #Ангелина Калинина, #Уимблдон, #Марта Костюк, #Элина #Леся Цуренко Источник — Чемпион.

В третий день Уимблдона-2023 на корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне должны выйти сразу четыре представительницы Украины: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Последние два должны сыграть свои матчи еще 4 июля, но из-за дождя большинство поединков не было доиграно, а многие даже не начались.

Расписание выступления украинок на Wimbledon 5 июля

13:00. Мария Саккари (8, Греция) — Марта Костюк (36) — Корт №2, первый запуск.

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18:00*. Ангелина Калинина (26) — Джессика Бузас Манейро (167, Испания) — Корт №16, четвертый запуск.< /p>

20:00*. Леся Цуренко (60) — Екатерина Синякова (32, Чехия) — Корт №11, пятый запуск.

Не ранее 19:00*. Элина Свитолина (76) — Элизе Мертенс (28) — Корт пока не назначен (вероятно, матч перенесут на четверг).

* — время ориентировочное, в зависимости от течения предыдущих матчей.

Свитолина: Очень многие на Уимблдоне выразили поддержку мне и украинцам

Напомним, 3 июля на Уимблдоне сыграли три украинки. Элина Свитолина и Леся Цуренко одолели соответственно Винус Уильямс (6:4, 6:3) и Клер Лю (6:3, 3:6, 6:4), а Екатерина Байндль уступила Лейли Фернандес (4:6, 6:4, 4:6).

Уильямс: Я убийственно начала матч со Светолиной, но потом трава убила меня