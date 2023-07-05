Костюк сыграет против эксвторой ракетки мира во втором круге Уимблдона

Определилась соперница Марты Костюк 456

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Марта Костюк (36) узнала соперницу в 1/32 финала Уимблдона-2023.

Во втором круге украинка сыграет против представительницы Испании Паулы Бадосы (35), которая в первом круге в двух сетах обыграла Элисон Риск (141) из США. Актуально: Костюк впервые в карьере обыграла соперницу из топ-10

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Паула Бадоса (Испания) — Элисон Риск 6:3, 6:3

Марта и Паула играли между собой 3 раза. Все поединки выиграла Бадоса, в том числе матч 3-го раунда на турнире WTA 1000 в Риме в 2023 году. Бадоса является эксвторной ракеткой мира.

Напомним, Костюк дожала Саккари на старте Уимблдона.