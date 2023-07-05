#Элина Свитолина, #Леся Цуренко Источник — Чемпион. Матчи второго круга Уимблдона-2023 украинских теннисисток Элины Светолиной и Леси Цуренко не состоятся 5 июля, как было запланировано по расписанию, из-за дождя. Ориентировочно украинки выйдут на корты в четверг, < strong>6 июля в 15:00. Свитолина сыграет против бельгийки Элизе Мертенс, а […]" /> #Элина Свитолина, #Леся Цуренко Источник — Чемпион. Матчи второго круга Уимблдона-2023 украинских теннисисток Элины Светолиной и Леси Цуренко не состоятся 5 июля, как было запланировано по расписанию, из-за дождя. Ориентировочно украинки выйдут на корты в четверг, < strong>6 июля в 15:00. Свитолина сыграет против бельгийки Элизе Мертенс, а […]"> Матчи Светолиной и Цуренко на Уимблдоне-2023 перенесены на 6 июля
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Теннис

Матчи Светолиной и Цуренко на Уимблдоне-2023 перенесены на 6 июля

Сегодня 18:31 377 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/18cf814915ebb8c72d19dc5adece742a.jpg» /> #Элина Свитолина, #Леся Цуренко

Источник — Чемпион.

Матчи второго круга Уимблдона-2023 украинских теннисисток Элины Светолиной и Леси Цуренко не состоятся 5 июля, как было запланировано по расписанию, из-за дождя.

Ориентировочно украинки выйдут на корты в четверг, < strong>6 июля в 15:00.

Свитолина сыграет против бельгийки Элизе Мертенс, а Цуренко померяется силами с Екатериной Синяковой из Чехии.

Напомним, как только Марта Костюк впервые пробилась во второй круг Уимблдона, победив 8 ракетку мира Марию Саккари из Греции.

Источник: champion.com.ua

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