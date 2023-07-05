Свитолина и Стаховский организуют в Украине ежегодную серию детских турниров

Победители получат грантовую поддержку в размере 20 000 долларов 212 #Элина Свитолина, #Сергей Стаховский__ Источник — Elina Svitolina Foundation.

Украинская теннисистка Элина Свитолина и экстеннисист Сергей Стаховский вводят серию турниров для украинских детей возрастной категории U-14.

Об этом сообщает Elina Svitolina Foundation.

Турнир Svitolina & Stakhovskyi Tennis Tour by Nova Post предусматривает проведение четырех отборочных турниров и заключительного турнира Finals.

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Победители получат грантовую поддержку в размере 20 000 долларов, дальнейшее сопровождение от Фонда Светолиной и наставничество непосредственно от Элины и Сергея.

Первый турнир серии состоится с 31 июля по 5 августа в Буче.

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