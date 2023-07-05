Уимблдон. Четыре украинки проведут свои матчи в среду

Больше в Теннис
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Уимблдон. Маррей снова стартовал с победы, Этчеверри впервые отыгрался с 0-2 по сетам
2023-07/1688505643_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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5 июля на Уимблдоне сыграют четыре украинки: расписание матчей Костюк, Светолиной, Калининой и Цуренко
Дождь внес серьезные коррективы в планы организаторов Вчера 22:54 244 0 #Ангелина Калинина, #Уимблдон,...
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Уимблдон. Участницы прошлогоднего финала выиграли свои стартовые матчи
2023-07/1688498141_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Матчи Костюк и Калининой перенесли из-за дождя
Второй день Уимблдона проходит практически под постоянным дождем Сегодня 20:08 699 1 #Ангелина Калинина,...