Уимблдон. Крейчикова и Контавейт вышли во второй круг, Бадоса станет следующей соперницей Костюк

Больше в Теннис
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Матчи Светолиной и Цуренко на Уимблдоне-2023 перенесены на 6 июля
Сегодня 18:31 377 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/18cf814915ebb8c72d19dc5adece742a.
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Костюк дожала Саккари на старте Уимблдона
Украинка вышла во второй круг турнира Сегодня 18:07 884 1 Фото — gettyimages #Марта...
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Свитолина и Стаховский организуют в Украине ежегодную серию детских турниров
Победители получат грантовую поддержку в размере 20 000 долларов Сегодня 12:18 212 0 #Элина...
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Юниоры. Сборные Украины мальчиков и девочек U14 заняли третьи места в своих зональных группах квалификации Летнего Кубка Европы
2023-07/1688538557_img_6340.jpg|—>Тимошоара, Румыния (U14; Clay — Outdoor) Сборная девочек под руководством Любови Полищук, свои матчи...