6 июля на Уимблдоне сыграют три украинки: расписание матчей Светолиной, Калининой и Цуренко

Перед украинскими болельщиками предстанет сложный выбор, ведь все наши теннисистки будут играть в примерно одно время 94 #Ангелина Калинина, #Виммунд , #Элина Свитолина, #Леся Цуренко

Источник — Чемпион.

В четвертый день Уимблдона-2023 на корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне выйдут сразу три представительницы Украины: Элина Свитолина, Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

Последняя будет играть еще поединок первого круга, в то время как другие две наши теннисистки будут проводить свои поединки второго раунда. Такая разница обусловлена ​​серьезными коррективами в расписании, которое внес ливень, который лив почти весь вторник и в начале среды.

Расписание выступления украинок на Wimbledon 6 июля

13:00. Элина Свитолина (76) — Элизе Мертенс (28) Корт №2, первый запуск.

13:00. Леся Цуренко (60) — Катержина Синякова (32, Чехия) — Корт №11, первый запуск.

13:00. Ангелина Калинина (26) — Джессика Бузас Манейро (167, Испания) — Корт №17, первый запуск.

Напомним, 5 июля на Уимблдоне сыграла одна украинка. Украинка Марта Костюк (36) у первом круге победила Марию Саккари (8) со счетом 0:6, 7:5, 6:2.

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В следующем раунде Марта сыграет против эксвторой ракетки мира Паулы Бадосы (35) из Испании.

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