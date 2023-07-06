Теннис
Цуренко победила Синякову на пути к 3-му кругу Уимблдона
Матч завершился в двух сетах Сегодня 14:48 816 0 Фото: Getty Images #Катержина Синякова, #Леся Цуренко
Леся Цуренко (60) оказалась сильнее Екатерины Синяковой (32) из Чехии в рамках второго круга Уимблдона.
Матч длился 1 час 26 минут и завершился со счетом 6:4, 6 :1.
Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £18,165,000 Второй круг, 06 июля
Леся Цуренко (Украина) — Екатерина Синякова (Чехия) 6:4, 6:1
Украинка сыграет в следующем раунде турнира с победительницей пары Алиша Паркс (51) – Ана Богдан (57).
В первом круге Цуренко победила американку Клер Лю.
Накануне Свитолина обыграла Мертенс во 2 кругу Уимблдона.
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