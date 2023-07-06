Цуренко победила Синякову на пути к 3-му кругу Уимблдона

Матч завершился в двух сетах 816 Фото: Getty Images #Катержина Синякова, #Леся Цуренко

Леся Цуренко (60) оказалась сильнее Екатерины Синяковой (32) из ​​Чехии в рамках второго круга Уимблдона.

Матч длился 1 час 26 минут и завершился со счетом 6:4, 6 :1.

Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £18,165,000 Второй круг, 06 июля

Леся Цуренко (Украина) — Екатерина Синякова (Чехия) 6:4, 6:1

Украинка сыграет в следующем раунде турнира с победительницей пары Алиша Паркс (51) – Ана Богдан (57).

В первом круге Цуренко победила американку Клер Лю.

Накануне Свитолина обыграла Мертенс во 2 кругу Уимблдона.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм- канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!