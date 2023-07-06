Калинина в двух сетах одолела Бузас Манейро в 1 круге Уимблдона.

Матч длился 1 час 28 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3 326< /span> Фото: Getty Images Ангелина Калинина Источник — Чемпион.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина одержала победу над Джессикой Бузас Манейро в пределах 1-го круга Уимблдона.

Матч длился 1 час 28 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3 .

Украинка подала навылет дважды, допустила одну ошибку и реализовала 5 из 9 брейкпойнтов.

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Первый круг, 06 июля

Ангелина Калинина (Украина) ) — Джессика Бузас Манейро (Испания) 6:4, 6:3

Во втором круге Калинина сыграет с победительницей пары Анна Бондарь (110) — Бьянка Андрееску (50). оказалась сильнее Синяковой, а Свитолина преодолела бельгийку Мертенс.

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