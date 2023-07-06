Следить

Теннис

Карлсруэ. Сачко проиграл шестому сеяному, упустив матчболы

2023-07/1688561584_atp.jpg|—>Карлсруэ. Сачко проиграл шестому сеяному, упустив матчболы

Источник: btu.org.ua

Категории
Комментарии

Автоспорт

Мик Шумахер провёл тесты за рулём McLaren MCL35М

Теннис

Карлсруэ. Сачко проиграл шестому сеяному, упустив матчболы

Автоспорт

Дерек Уорик – третий стюард Гран При Великобритании

Теннис

Костюк впервые в карьере обыграла соперницу по топ-10

Теннис

Марта Костюк: «Эта победа значит очень много, потому что это была моя пятнадцатая попытка победить соперницу из первой десятки»

Теннис

Уимблдон. Джокович выиграл свой 350-й матч на турнирах Grand Slam, Синнер вновь победил Шварцмана

Теннис

Уимблдон. Свитолина, Калинина и Цуренко выйдут на корт в четверг

Теннис

6 июля на Уимблдоне сыграют три украинки: расписание матчей Светолиной, Калининой и Цуренко

Теннис

Уимблдон. Квитова и Остапенко выиграли в матчах первого круга, Кис продлила свою победную серию

Теннис

Костюк сыграет против эксвторой ракетки мира во втором круге Уимблдона

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис