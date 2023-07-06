Карлсруэ. Сачко проиграл шестому сеяному, упустив матчболы

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Костюк впервые в карьере обыграла соперницу по топ-10
Украинка вышла во второй круг турнира Вчера 18:37 577 1 #Марта Костюк Источник —...
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Марта Костюк: «Эта победа значит очень много, потому что это была моя пятнадцатая попытка победить соперницу из первой десятки»
2023-07/1688584957_kostyuk.jpeg|—>В своем стартовом матче на Уимблдоне Марта Костюк победила восьмую ракетку мира Марию Саккари....
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Уимблдон. Джокович выиграл свой 350-й матч на турнирах Grand Slam, Синнер вновь победил Шварцмана
2023-07/1688588677_djokovic.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Уимблдон. Свитолина, Калинина и Цуренко выйдут на корт в четверг
2023-07/1688209462_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua