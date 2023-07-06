Костюк — Бадоса: где смотреть матч второго круга Уимблдона-2023

229 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/05c2aecfe2ab780219cffce1d0f2a74a.jpg» /> #Бадоса, #Уимблдон, #Марта Костюк

Источник — Чемпион.

В пятницу, 7 июля, украинская теннисистка Марта Костюк (36) сыграет против испанки Паулы Бадосы (35) в рамках 2-го круга Уимблдона-2023.

Поединок покажет один из телеканалов Setanta Sports и ОТТ-платформа Setantasports.com.

Время начала, корт и номер запуска станут известны вечером накануне игры.

Плеер MEGOGO

Костюк сыграет против эксвторной ракетки мира в втором круге Уимблдона

Соперницы впервые встретятся на травяном покрытии. В целом Костюк и Бадоса провели между собой 3 матча, все выиграла испанка.

Напомним, в первом круге Марта совершила камбек в поединке против Марии Саккари. Эта победа стала для 21-летней украинки первой над теннисисткой из главной десятки мирового рейтинга.

Костюк расплакалась после победы над 8-й ракеткой мира на Уимблдоне: эмоциональное видео последнего розыгрыша< /p>