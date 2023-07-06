Костюк впервые в карьере обыграла соперницу по топ-10

Украинка вышла во второй круг турнира 577 #Марта Костюк

Источник — btu.org .ua.

Украинка Марта Костюк (36) обыграла Марию Саккари (8) из Греции в первом круге Уимблдона.

Костюк впервые в карьере одержала победу над соперницей из топ-10. До этого Марта 14 раз проигрывала в матчах с соперницами из первой десятки рейтинга.

Марта в третий раз выступает в основной сетке Уимблдона. Предыдущие два сезона она доходила до второго круга турнира. Раньше Свитолина переиграла Уильямс на старте Уимблдона. Также во второй круг пробилась Леся Цуренко (60), которая обыграла американку Клер Лю (93). В то же время Екатерина Байндл (85) уступила Лейли Фернандес (95).