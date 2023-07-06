Марта Костюк: «Эта победа значит очень много, потому что это была моя пятнадцатая попытка победить соперницу из первой десятки»

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В своем стартовом матче на Уимблдоне Марта Костюк победила восьмую ракетку мира Марию Саккари.

— Можете сравнить, какой это контраст, между вашим последним матчем на Ролан Гаррос и завершением сегодняшнего поединка. Как вы себя чувствовали? Тогда, когда вы уходили с корта, реакция зрителей была не такой позитивной. Сегодня за вас много болели.

— Просто это было противоречивое поведение зрителей в Париже. То есть, все могут делать то, что хотят, но я этого не поняла. И я думаю, что никогда не пойму. Очевидно, что здесь другая поддержка, хотя на старте игры больше болели за Саккари. Это я понимаю, потому что она более известна, чем я, она также игрок из первой десятки рейтинга. То есть, все было хорошо (улыбается). Я была очень счастлива, что в конце игры меня поддерживали, да и на протяжении матча тоже.

Это был долгий месяц, я бы сказала. Когда появились результаты жеребьевки, я была не самым счастливым человеком, очевидно (улыбается). Я чувствовала, что играю хорошо, но мне попадались опасные соперницы, поэтому вернуть уверенность в себе не так уж и легко. На самом деле у меня было много ожиданий от самой себя, поэтому я счастлива, как сегодня смогла изменить ход событий.