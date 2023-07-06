Теннис
Свитолина обыграла Мертенс во втором круге Уимблдона
Матч длился 1 час 22 минуты Сегодня 14:37 2290 0 Фото: Getty Images #Кенин, #Элина Свитолина
Источник: champion.com.ua
Матч длился 1 час 22 минуты Сегодня 14:37 2290 0 Фото: Getty Images #Кенин, #Элина Свитолина
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2023-07/1688651968_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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