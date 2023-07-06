Следить

Теннис

Свитолина обыграла Мертенс во втором круге Уимблдона

Матч длился 1 час 22 минуты Сегодня 14:37 2290 0 Фото: Getty Images #Кенин, #Элина Свитолина

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис