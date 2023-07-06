Свитолина: Очень довольна тем, как отыграла первый и третий сети

Элина Свитолина прокомментировала победу над Элисе Мертенс 309 #Элина Свитолина, #Элисе Мертенс

Украинская теннисистка Элина Свитолина продемонстрировала качественную игру в матче против Элисе Мертенс во втором круге Уимблдона.

Об этом рассказала самая украинская теннисистка.

“ Сегодняшний матч – это были американские горки, но в итоге, я очень довольна тем, как отыграла первый и третий сеты. Я играла действительно хорошо, хорошо подавала. Да, я просто хорошо провела эти две партии.

То, что Мертенс выиграла второй сет… На траве все может произойти очень быстро. Надо просто с этим смириться и двигаться дальше. Я хорошо отыграла первый сет, во второй партии Мертенс вернулась в игру, отлично подавала, а я просто потеряла инициативу. В третьей партии я старалась побыстрее работать ногами. И вот, я здесь, вышла к третьему кругу

На самом деле я просто очень счастлива, что отыграла здесь еще один матч. В первую очередь, я благодарна за wild card на этот турнир. Теперь я в третьем круге. Безусловно, чувствую себя невероятно. Я очень рада, что просто имею этот шанс играть на этом невероятном турнире. Я должна принимать все, что происходит на моем пути, хотя иногда бывают трудные моменты. Но я знаю, что моя семья со мной, они болеют за меня. Поэтому я просто наслаждаюсь каждым моментом, который есть на этом невероятном турнире. Смотрела ли этот матч моя дочь? Думаю, у нее было как раз время для дневного сна», — отметила Свитолина.