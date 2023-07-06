Уимблдон. Джокович выиграл свой 350-й матч на турнирах Grand Slam, Синнер вновь победил Шварцмана

Больше в Теннис
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Уимблдон. Свитолина, Калинина и Цуренко выйдут на корт в четверг
2023-07/1688209462_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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6 июля на Уимблдоне сыграют три украинки: расписание матчей Светолиной, Калининой и Цуренко
Перед украинскими болельщиками предстанет сложный выбор, ведь все наши теннисистки будут играть в примерно...
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Уимблдон. Квитова и Остапенко выиграли в матчах первого круга, Кис продлила свою победную серию
2023-07/1688593138_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Костюк сыграет против эксвторой ракетки мира во втором круге Уимблдона
Определилась соперница Марты Костюк Сегодня 21:20 456 0< /span> #Бадоса, #Марта Костюк Источник —...