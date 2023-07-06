Уимблдон. Контавейт провела последний матч в карьере, Остапенко и Крейчикова выбыли из борьбы

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Определилась соперница Светолиной в третьем круге Уимблдона-2023
Стала известна соперница Элины Светолиной Сегодня 20:23 887 0 #Элина Свитолина Источник — Чемпион....
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Свитолина обыграла Мертенс во втором круге Уимблдона
Матч длился 1 час 22 минуты Сегодня 14:37 2290 0 Фото: Getty Images #Кенин,...
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Цуренко победила Синякову на пути к 3-му кругу Уимблдона
Матч завершился в двух сетах Сегодня 14:48 816 0 Фото: Getty Images #Катержина Синякова,...
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Уимблдон. Андрееску сыграет против Калининой во втором круге
2023-07/1688651968_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua