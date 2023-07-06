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Теннис

Уимблдон. Контавейт провела последний матч в карьере, Остапенко и Крейчикова выбыли из борьбы

2023-07/1688662181_wim.jpg|—>Уимблдон. Контавейт провела последний матч в карьере, Остапенко и Крейчикова выбыли из борьбы

Источник: btu.org.ua

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