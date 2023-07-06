Уимблдон. Квитова и Остапенко выиграли в матчах первого круга, Кис продлила свою победную серию

Больше в Теннис
-
Костюк сыграет против эксвторой ракетки мира во втором круге Уимблдона
Определилась соперница Марты Костюк Сегодня 21:20 456 0< /span> #Бадоса, #Марта Костюк Источник —...
-
Матчи Светолиной и Цуренко на Уимблдоне-2023 перенесены на 6 июля
Сегодня 18:31 377 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/18cf814915ebb8c72d19dc5adece742a.
-
Уимблдон. Крейчикова и Контавейт вышли во второй круг, Бадоса станет следующей соперницей Костюк
2023-07/1688580934_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Костюк дожала Саккари на старте Уимблдона
Украинка вышла во второй круг турнира Сегодня 18:07 884 1 Фото — gettyimages #Марта...