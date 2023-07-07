7 июля на Уимблдоне сыграют четыре украинки: расписание матчей Светолиной, Костюк, Калининой и Цуренко

Очередной насыщенный день на травяном мейджоре 142 #Ангелина Калинина, #Уимблдон, #Марта Костюк Элина Свитолина, #Леся Цуренко Источник — Чемпион.

В пятый день Уимблдона-2023 на корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне в рамках женского одиночного разряда выйдут сразу четыре представительницы Украины: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Последние два будут играть поединки еще второго круга, в то время как другие две наши теннисистки будут проводить свои матчи третьего раунда. Такая разница обусловлена ​​серьезными коррективами в раскладе, который внес дождь, который лил в течение почти всего вторника и в начале среды.

Расписание выступления украинок на Wimbledon 7 июля

13:00 . Марта Костюк (36) — Паула Бадоса (35, Испания) — Корт №18, первый запуск.

* 14:30. Ангелина Калинина (26) — Бьянка Андрееску (50, Канада) — Корт №17, второй запуск.

*15:00. Леся Цуренко (60) — Ана Богдан (57, Румыния) — Корт №14, второй запуск.

*18:30. Элина Свитолина (76) — София Кенин (128, США) — Корт №3, четвертый запуск.

* — ориентировочное время, в зависимости от течения предыдущих матчей.

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Напомним, 6 июля на Уимблдоне сыграли три украинки и все выиграли свои матчи. Свитолина победила бельгийку Элизе Мертенс (28) со счетом 6:1, 1:6, 6:1, Цуренко одолела чешку Катержину Синякову (6:4, 6:1), а Калинина была сильнее испанки Бузас6 :4, 6:3).

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