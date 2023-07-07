Теннис
Цуренко дожала Богдан в третьем круге Уимблдона
Цуренко вышла в четвертый круг турнира Сегодня 19:09 349 1 #Леся Цуренко
Источник — Чемпион.
Леся Цуренко (60) оказалась сильнее Ани Богдан (57) из Румынии в пределах третьего круга Уимблдона.
Матч длился 3 часа 30 минут и завершился со счетом 4:6, 6 :3, 7:6 (18).
Цуренко ни разу не подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и использовала 9 из 14 брейк-пойнтов.
Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £18,165,000 Третий круг, 07 июля Леся Цуренко (Украина) — Ана Богдан (Румыния)4:6, 6:3, 7: 6 (18)
Напомним, первом круге Цуренко победила американку Клер Лю, а во втором обыграла Екатерину Синякову.