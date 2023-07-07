Следить

Теннис

Цуренко сыграет против Богдан в третьем круге Уимблдона

Определилась соперница Леси Цуренко Вчера 19:43 537 0< /span> #Леся Цуренко

Источник — Чемпион.

Украинка Леся Цуренко (60) сыграет в третьем круге Уимблдона против представительницы Румынии Аны Богдан (57).

Матч запланирован на 8 июля. Цуренко ведет в личных встречах со счетом 1-0.

Напомним, Леся третий раз в карьере преодолела стадию второго раунда на Уимблдоне — во втором раунде украинка обыграла Екатерину Синякову из Чехии (32).

>

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии

Теннис

Цуренко сыграет против Богдан в третьем круге Уимблдона

Автоспорт

Стролл: Надеюсь, в Сильверстоуне мы выступим увереннее

Теннис

«Она очень агрессивный игрок». Бьянка Андрееску — о предстоящем матче против Ангелины Калининой на Уимблдоне

Теннис

Свитолина — Кенин: где смотреть матч третьего круга Уимблдона-2023

Автоспорт

Магнуссен: У нас больше проблем с шинами, чем у других

Теннис

Свитолина — Кенин: прогноз букмекеров на матч третьего круга Уимблдона-2023

Автоспорт

Расселл: С календарём нужно просто смириться

Теннис

Уимблдон. «Лаки лузер» из второй сотни отыграл два матчбола и победил в пятисетовом поединке, Берреттини и де Минор встретятся во втором круге

Теннис

7 июля на Уимблдоне сыграют четыре украинки: расписание матчей Светолиной, Костюк, Калининой и Цуренко

Автоспорт

В Сильверстоуне просят протестующих не выходить на трассу

Футбол

Челси подписал сенегальского голеадора Вильярреала

Футбол

УПЛ назвала лучшего молодого футболиста сезона

Футбол

Ливерпуль купит лидера РБ Лейпциг Доминика Собослаи

Баскетбол

Прометей подал заявку на участие в Высшей лиге в сезоне-2023/24

Разное

Женская сборная Украины победила Португалию и вышла в финал Европейских игр

Баскетбол

4 162 артиллерийские системы, 7 868 ББМ. Генштаб ВСУ назвал потери россии на 1 июля 2023-го года с момента начала полномасштабной войны против Украины

Теннис

Свитолина — Уильямс: онлайн-трансляция LIVE матча первого круга Уимблдона

Бокс

Гирн: Слышал, что следующим соперником Фьюри станет Нганну

Бокс

Отец Руиса: Хотим распределение 50 на 50 в бою с Уайлдером

Баскетбол

230 260 человек личного состава, 309 вертолетов. Генштаб ВСУ назвал потери россии на 3 июля 2023-го года с момента начала полномасштабной войны против Украины

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис