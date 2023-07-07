Цуренко сыграет против Богдан в третьем круге Уимблдона

Определилась соперница Леси Цуренко 537

Источник — Чемпион.

Украинка Леся Цуренко (60) сыграет в третьем круге Уимблдона против представительницы Румынии Аны Богдан (57).

Матч запланирован на 8 июля. Цуренко ведет в личных встречах со счетом 1-0.

Напомним, Леся третий раз в карьере преодолела стадию второго раунда на Уимблдоне — во втором раунде украинка обыграла Екатерину Синякову из Чехии (32).

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