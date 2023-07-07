Теннис
Цуренко сыграет против Богдан в третьем круге Уимблдона
Определилась соперница Леси Цуренко Вчера 19:43 537 0< /span> #Леся Цуренко
Источник — Чемпион.
Украинка Леся Цуренко (60) сыграет в третьем круге Уимблдона против представительницы Румынии Аны Богдан (57).
Матч запланирован на 8 июля. Цуренко ведет в личных встречах со счетом 1-0.
Напомним, Леся третий раз в карьере преодолела стадию второго раунда на Уимблдоне — во втором раунде украинка обыграла Екатерину Синякову из Чехии (32).
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