Цуренко в трехсетовом почти 4-часовом матче вырвала победу у Богдана в третьем круге Уимблдона

Цуренко вышла в четвертый круг турнира 1132 #Леся Цуренко

Источник — Чемпион.

Леся Цуренко (60) оказалась сильнее Ани Богдан (57) из Румынии в пределах третьего круга Уимблдона.

Матч длился 3 часа 30 минут и завершился со счетом 4:6, 6 :3, 7:6 (18).

Цуренко ни разу не подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и использовала 9 из 14 брейк-пойнтов.

Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £18,165,000 Третий круг, 07 июля Леся Цуренко (Украина) — Ана Богдан (Румыния)4:6, 6:3, 7: 6 (18)

Напомним, первом круге Цуренко победила американку Клер Лю, а во втором обыграла Екатерину Синякову.