«К вашему сведению, я только что проиграла». Журналист поздравил Паулу Бадосу с победой после матча с Мартой Костюк

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Журналист, задававший вопрос первым решил поздравить испанскую теннисистку с победой. В итоге между ними состоялся следующий диалог:

Журналист: Поздравляю с победой.

ПАУЛА БАДОСА: Я проиграла.

Журналист: Вы пропустили несколько матчей из-за травмы.

ПАУЛА БАДОСА: Да.

Журналист: Не могли бы вы рассказать нам о своей физической форме и уровне уверенности, пожалуйста.

ПАУЛА БАДОСА: К вашему сведению, я только что проиграла. Я не выиграла.

МОДЕРАТОР: Она не выиграла.

Журналист: Не выиграла?

ПАУЛА БАДОСА: Нет.