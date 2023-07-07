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«К вашему сведению, я только что проиграла». Журналист поздравил Паулу Бадосу с победой после матча с Мартой Костюк

2023-07/1688738686_badosa.jpg|—>"К вашему сведению, я только что проиграла". Журналист поздравил Паулу Бадосу с победой после матча с Мартой Костюк
Журналист, задававший вопрос первым решил поздравить испанскую теннисистку с победой. В итоге между ними состоялся следующий диалог:

Журналист: Поздравляю с победой.
ПАУЛА БАДОСА: Я проиграла.

Журналист: Вы пропустили несколько матчей из-за травмы.
ПАУЛА БАДОСА: Да.

Журналист: Не могли бы вы рассказать нам о своей физической форме и уровне уверенности, пожалуйста.
ПАУЛА БАДОСА: К вашему сведению, я только что проиграла. Я не выиграла.

МОДЕРАТОР: Она не выиграла.

Журналист: Не выиграла?
ПАУЛА БАДОСА: Нет.

Источник: btu.org.ua

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