Теннис
«К вашему сведению, я только что проиграла». Журналист поздравил Паулу Бадосу с победой после матча с Мартой Костюк
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Журналист, задававший вопрос первым решил поздравить испанскую теннисистку с победой. В итоге между ними состоялся следующий диалог:
Журналист: Поздравляю с победой.
ПАУЛА БАДОСА: Я проиграла.
Журналист: Вы пропустили несколько матчей из-за травмы.
ПАУЛА БАДОСА: Да.
Журналист: Не могли бы вы рассказать нам о своей физической форме и уровне уверенности, пожалуйста.
ПАУЛА БАДОСА: К вашему сведению, я только что проиграла. Я не выиграла.
МОДЕРАТОР: Она не выиграла.
Журналист: Не выиграла?
ПАУЛА БАДОСА: Нет.