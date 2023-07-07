Теннис
Кенин: В игре Светолиной нет никаких недостатков
Американка рассказала о своих ожиданиях от матча с украинкой Сегодня 09:39 664 0 #Элина Свитолина, #София Кенин
Американская теннисистка София Кенин (WTA 128) на предстоящий матч против украинки Элины Светолиной (WTA 76) в третьем круге Wimbledon готовит свою стратегию.
Об этом заявила сама теннисистка.
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«Я думаю, что очевидно, что Элина игрок высокого ранга. Очевидно, что она очень хорошая. Я чувствую, что она сейчас в игре, она возвращается. Свитолина играет очень хорошо.
Свитолина возвращает много мячей. У нее хорошая подача» , отличный бэкхенд. В ее игре нет никаких изъянов. Мне нужно просто быть готовой к долгому, тяжелому матчу. Так что посмотрим», — сказала Кенин.
Элина Свитолина (76) сыграет против американки Софии Кенин (128) сегодня, 7 июля. Ориентировочное время начала матча – 18:30. Поединок покажет один из телеканалов Setanta Sports и платформа ОТТ Setantasports.com.