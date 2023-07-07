#Марта Костюк Источник — Чемпион. Украинка Марта Костюк (36) переиграла испанку Паулу Бадосу (35) во втором круге Уимблдона-2023. Первый сет завершился со счетом 6:2 в пользу украинки. Во втором сете при счете 1:0 испанская теннисистка отказалась продолжать играть. Украинка сыграет в следующем круге турнира с победительницей пары […]" /> #Марта Костюк Источник — Чемпион. Украинка Марта Костюк (36) переиграла испанку Паулу Бадосу (35) во втором круге Уимблдона-2023. Первый сет завершился со счетом 6:2 в пользу украинки. Во втором сете при счете 1:0 испанская теннисистка отказалась продолжать играть. Украинка сыграет в следующем круге турнира с победительницей пары […]"> Костюк уверенно вышла в третий круг Уимблдона
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Теннис

Костюк уверенно вышла в третий круг Уимблдона

Сегодня 13:51 1259 2 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/79684b193f4e5b0d23f7a25b468bc912.jpg» /> #Марта Костюк

Источник — Чемпион.

Украинка Марта Костюк (36) переиграла испанку Паулу Бадосу (35) во втором круге Уимблдона-2023.

Первый сет завершился со счетом 6:2 в пользу украинки. Во втором сете при счете 1:0 испанская теннисистка отказалась продолжать играть.

Украинка сыграет в следующем круге турнира с победительницей пары Виктория Голубич (Швейцария) – Мэдисон Киз (США).

Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £18,165,000 Второй круг, 7 июля >

Марта Костюк (Украина) — Паула Бадоса (Испания) 6:2, 1:0 (отказ)

Напомним , в первом круге Марта совершила камбек в поединке против Марии Саккари. Эта победа стала для 21-летней украинки первой над теннисисткой из главной десятки мирового рейтинга.

Накануне Свитолина обыграла Мертенс в 2 круге Уимблдона.

Источник: champion.com.ua

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