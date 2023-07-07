«Она очень агрессивный игрок». Бьянка Андрееску — о предстоящем матче против Ангелины Калининой на Уимблдоне

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В своем стартовом матче канадская теннисистка в трех сетах победила Анну Бондар из Венгрии.

— Что ж, мои отношения с травой по-прежнему сложные (смеется). Я стараюсь делать все возможное, чтобы оставаться на позитиве. Понимаете, здесь бывает много плохих отскоков. Это не хард, где ты знаешь, куда приземлится мяч, и все такое. Так что я стараюсь сохранять позитивный настрой. Мне кажется, что моей игре подходит, если я буду все упрощать, а я люблю все усложнять. Однако я знаю, что если я проведу еще несколько матчей, то смогу продолжить этот импульс и добиться хороших результатов на траве.

Меня немного беспокоило мое запястье во время игры, но я стараюсь не обращать на него слишком много внимания. Я знаю, что мой физиотерапевт и тренер делают все возможное, чтобы справиться с этой проблемой. Компрессы, иглоукалывание, все такое.